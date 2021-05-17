一名火爆貨車男司機，前日去到東涌裕泰苑送貨期間，只因停車場出入問題，竟遷怒屋苑保安員，拳腳交加瘋狂毆打對方，至少打了13拳。保安員慘變人肉沙包受傷，事後清醒送院治理。火爆司機涉嫌傷人，昨晚被警方拘捕。

有網民將保安員遇襲的過程拍下，短片放上網後在隨即瘋傳。警方經調查後，於昨日（16日）晚上9時許，在屯門區以涉嫌「傷人」罪拘捕38歲姓鍾男貨車司機。至於貨車司機有沒有黑社會背景，警方以案件正在調查為由，拒絕回應，只表示司機於案發時是到屋苑送貨。

警方大嶼山警區署理助理指揮官吳子浩表示，事發於前日（15日）下午5時20分，被捕貨車司機在東涌一屋苑停車場內，疑因停車場出入問題，與一名60歲男保安員發生爭執，其間該名男司機對男保安員拳打脚踢後駕車離開。遇襲保安員頭部及胸口受傷，清醒送院治理，目前仍在留醫，情況穩定。

吳子浩稱，警方相信今次是個別事件，並不涉及針對保安員情況。

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