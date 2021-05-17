旺角道橫跨彌敦道的行人天橋施工多年，仍未落成。近日終見工程有突破性進展，行人天橋頂部加建了上蓋，至近日終見「成形」。工程在1998年起動，原定2000年底落成，但不斷有延誤，至今年第一至第二季才會正式完工，足足拖了23年。油尖旺區議員林兆彬指，由於因天橋非動用公帑興建，政府因此監督乏力，他一直跟進天橋工程，希望能查出政府當年與發展商的協議詳情，以及多年來延誤的原因。

翻查資料，政府早於1998年草擬「旺角行人天橋系統」，以九龍旺角新世紀廣場連接弼街的天橋作起點，沿洗衣街轉至旺角道一帶，可以把旺角東站及旺角站的人連接起來，步程約需6分鐘，以改善旺角道人車爭路的情況。惟行人天橋計劃非政府路政署的工程，而是由新鴻基地產於2000年斥資1.5億萬元興建，首期工程於2002年下半年完成，行人天橋系統更設有電梯、樓梯及扶手電梯，照顧不同障礙的使用者。

西延段（即橫跨彌敦道的部分）是第一條橫跨彌敦道的行人天橋，並預計於2020年底落成啟用。不過，工程2011年起開始，至2020年仍未竣工。發展商新鴻基地產表示在2007年曾進行工程勘探，其後因2014年雨傘運動而停止，到2016年表示有地質和沒有紀錄地下設施等問題。區議會和政府部門曾多次邀請過發展商參與會議，希望能夠和議員解釋原因，但發展商不願意出席。發展商最終在2020年重啟工程，並於4月18日凌晨一時封閉旺角道與彌敦道所有行車線，用30米高巨型吊臂吊起天橋組件，連接到新建橫跨彌敦道的橋躉上，並引來大批市民駐足圍觀。

行人天橋駐足多時，不少市民對久久未完工不明所以。居住港島區的吳小姐多次使用過天橋，對西延段的部份期待已久，希望盡快重開可直行直過，毋須四圍繞路：「每次過嚟都覺得呢邊好麻煩，要繞呢邊，又要繞嗰邊。」區內市民陳女士亦有留意天橋進展，她亦希望天橋能盡快完工 :「我去廣東道買餸，至少唔洗等紅綠燈，行過去就係新填地街。」她更認為天橋能增加市民方便。

身兼油尖旺區交通及運輸事務委員會副主席、區議員林兆彬指，政府與發展商多番的冷處理，令工程不見天日。林指，自民主派上場後一直有跟進討論天橋工程的進度，並要求路政署及新鴻基派人到場開會，路政署只解釋在工程期間遇到的阻礙：包括地盤下有渠道及電線問題、地下石層深度變化、天雨天災、2014年佔領旺角、2019年反修例運動及疫情影響；而新鴻基則草率回應指長時間的地盤研究和勘測，令工程延誤多時，其間更在會議缺席。他又表示，過去建制派主導的區議會亦有提及過工程，但跟進力度不大，只作蜻蜓點水式討論。

林兆彬又指行人天橋西延段工程加建了蓋頂是「歷史的里程碑」，但質疑真正完工時間。去年4月，發展商終將旺角道及彌敦道連接，而到近日只差升降機及樓梯等未裝上，工程邁向尾聲；惟過去新鴻基拖延及「踢一踢先郁」的態度，對於聲稱在今年第一、二季完工，持觀望態度。對於橫跨20多年的「旺角行人天橋系統」，林兆彬指顧問公司低估了工程的難度，同時時任政府盲目相信新鴻基，致令出現監管不力的局面，他正就多番資料向雙方質詢，並要求交付延誤工程的細節，倡政府應吸取教訓。

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