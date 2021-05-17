數年前被常興發展以1.6億元投得的西貢碧沙路與清水灣道交界洋房用地，近日正展開興建工程，下午3時半，一名年約40歲的工人疑因被拖欠薪金，走上獨立屋天台位置危站抗議。警員接報到場封路，消防員則在樓下張開氣墊戒備，至晚上8時半，工人被勸喻後返回安全位置，惟身體出現不適，需要送院檢查，稍後再向資方追討。

現場所見，地盤門口貼有寫上「有汗出無糧出」標語，該名工人操普通話，他登上救護車前聲稱自己是二判，遭大判拖欠68萬元工程費，早前曾嘗試追討但無果。

翻查資料，上址於2014年被常興發展以1.6億元投得，高於估值上限33%，地盤面積僅1.34萬平方呎，由「綠化地帶」改劃作「住宅（丙類）」用途，地積比率僅0.6倍，可建樓面面積只有8,026平方呎，樓面呎價達1.99萬元，成為當時新界第二貴的地王。

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