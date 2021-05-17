再有外傭接種疫苗後暈倒送院搶救。下午5時許，一名外傭於黃大仙東頭邨祥東樓一單位內暈倒昏迷，僱主發現後報警求助，救護員到場將她送往伊利沙伯醫院搶救。據知，該名外傭今午3時曾到社區接種中心注射復必泰疫苗，但未知是第一針還是第二針，詎料返回住所不久後便感不適，其後更昏迷暈倒。翻查資料，黃大仙的居民如需接種復必泰，可到位於黃大仙站附近的彩虹道羽毛球中心。

近日接二連三有外傭接種疫苗後出現不良反應，甚至死亡的事件。一名44歲的菲律賓女傭上月21日在社區接種中心注射復必泰疫苗，18日後、即母親節當日在西貢僱主家中暴斃，成為首名打針後死亡的外傭，惟衞生署指女傭死因為主動脈夾層動脈瘤破裂，無證據顯示與疫苗有關。

另外，一名31歲菲律賓女傭上周三（12日）於荔枝角公園體育館社區接種中心接種第二針疫苗，未幾不適昏迷，手臂更不停抽搐，送院搶救後情況危殆。

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