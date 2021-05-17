兩名只有15歲的中學生疑貪圖利潤，不惜鋌而走險化身製毒師，甚至利用自己的住所儲存及分銷毒品，警方前日展開拘捕行動，將二人拘捕，同時亦拘捕一名18歲學生及一名26歲報稱銷售員的男子，分別涉嫌「製毒」及「販毒」。

警方早前接獲情報，指一個由黑幫操控、活躍於東九龍的販毒集團，利用青少年在區內製毒及販毒，經深入調查後，東九龍總區刑事部鎖定位於新蒲崗工廈的一間劏房，懷疑上址被販毒集團用作製毒、分銷及包裝毒品。至前日(15日)傍晚，探員突擊搜查上址，撿獲約4.5公斤懷疑K仔結晶粉狀半製成品、39支液態K仔，約重21公斤，以及一批毒品包裝工具，總市值約1,370萬港元。

至昨日（16日）早上，警方在香港多個單位拘捕4名男子，年齡介乎15至26歲，當中包括兩名15歲中學生、一名18歲學生及一名26歲報稱銷售員的歲男子。他們分別涉嫌製毒及販毒被捕，部分被捕人士有黑幫背景，案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。

警方指青少年涉及毒品案件日趨年輕化，以往他們大多被安排擔任運送毒品的角色，對販毒集團的操作參與及運作所知有限，但近年開始利用學生或剛成年的青少年擔當重要角色，包括製毒、分銷、包裝及招募人手等工作。

以今次案件為例，販毒集團為黑社會所操控，其中一名15歲中學生負責製毒，另一名15歲中學生則利用自己的住所作毒品儲存分銷倉，另外一名18歲青年則利用自己的身份證租用工廈劏房作製毒工場。他們另有兩名「高層」，但年齡亦比較年輕，同樣只有18歲，他們主要負責招募、指派任務、教授製毒等，然後再向上層報告。

警方估計，有販毒集團看準學生在疫情下不用上學，加上青少年心智未成熟的弱點，以金錢利誘及唆擺他們搵快錢，而青少年貪圖利潤，不惜鋌而走險，惟案中被捕的學生僅獲數千至一萬港元不等的報酬。

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