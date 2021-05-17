涉案補習老師當眾拍女童私處，行為之瘋狂令人髮指，但警方僅列虐兒案跟進，大律師陸偉雄解釋，由於涉案外籍老師沒對涉事女童有身體觸碰，難構成非禮罪，但行為嚴重猥褻，建議可引用200章《刑事罪行條例》第146條，任何人向16歲以下兒童作出猥褻行為罪控告。

陸偉雄表示，該146條罪行最高刑罰是監禁10年，相對於虐兒為重，虐兒罪初犯者最高僅監禁3年。他表示，涉案老師雖沒動手非禮女童，但拍攝私處行為已是嚴重猥褻，社會難容，質疑警方列虐兒的正確性。

補習教師捲入風化案屢見不鮮，警方於2011年推行類似「良民證」的《性罪行紀錄資料庫機制》，教育機構聘用新教師時可要求應徵者向警方透過機制查核，以示清白，惟機制存在漏洞，未涵蓋外籍教師。

香港城市大學犯罪心理學家黎定基指出，本港許多外籍英語教師均是旅遊人士，或者背包族，在一個地方短暫停留，兼職補習賺旅費，然後就會去其他地方，雖然教育機構對入職新教師均要填寫有否干犯性罪行，但有關資料庫只涵蓋香港居民及在港罪行，沒有外籍人士紀錄，令教育機構難以提防，唯一辦法是透過國際刑警協助查核資料，但一般教育機構未必有能力要求國際刑警協助。

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