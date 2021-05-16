凌晨零時許，一名20多歲男子報案，指自己為情所困不開心，危坐葵涌石籬（二）邨石廣樓天台壆邊。警員接報到場，一邊封閉對開石梨街，一邊派員到天台協助，談判專家亦奉召到場勸說，消防則在地面開氣墊戒備。至清晨約5時，男事主最終被勸服，返回安全位置，他沒有受傷，由談判專家及女親友陪同送院檢查。

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