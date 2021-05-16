警方表示，周日（16日）下午1時許，大帽山一名20歲男子報案，指稱自己駕駛電單車，沿荃錦公路落斜往元朗方向行駛，駛至八鄉近石崗村對出時，報稱閃避狗隻自炒。事件中僅男司機一人受傷，他手腳擦傷送院，案件列交通意外有人受傷處理。

然而，有人在fb群組上載照片，清楚拍攝到事發一刻，可見事發時電單車上，除了男司機之外，後方有一名身穿白衣女乘客，意外期間女乘客一同倒地受傷，與警方案情明顯有出入。意外後，白衣女仍然清醒，坐在附近路邊石壆，膝頭嚴重擦損。

該名上載照片人士在帖文提到，意外後曾詢問男司機是否需要報警，惟對方表示「等條女走咗先」，質疑是妨礙司法公正，更自言因此事被人恐嚇，「等條女走咗先」。事件曝光後引起網民熱烈討論，不少都為女乘客感到不值，指「條女好慘，傷咗仲要自己走」、「好返都留疤痕啦」。

另外有人起底公開涉事司機身份，並上載數幅IG限時動態截圖，該名司機在限時動態上辯解，質疑上載照片人士和其他網民是否了解事實全貌，「都見到好多師兄又話落假口供，又話老妨嗰啲師兄，真係唔好意思你可能要失望啦，唔知你係咪喺隔籬陪我錄口供啦」。然而在限時動態中，司機未有承認事發時有白衣女在車上，也沒有解釋為何白衣女受傷但提早離開。

《蘋果》正向警方查詢事件，等候回覆。

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