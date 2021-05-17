觀塘裕民坊清拆重建在即，「裕發鮮果汁」留守多日後，終在最後遷出期限前接受市建局的方案，於今午（17日）下午4時落幕結業，與一眾老街坊說再見。老闆張太坦言縱言不捨，但只能無奈接受，「佢（丈夫）叫我守住呢度但都守唔到，但都無辦法，時代都係咁變遷」。

「裕發鮮果汁」日前收到執達吏通知，明日（18日）為最後遷出期限，連日來都有多名街坊專程到場光顧買果汁和探店員，希望趁最後時光緬懷一番。至今午，關注團體「活在觀塘」在fb表示，果汁店老闆張太最後接受市建局的方案，將於下午4時關門，結束40年「果汁歲月」，又指張太不捨裕民坊的街坊及與丈夫一起生活的回憶，結業後會稍作休息，之後才考慮重開果汁店。

《蘋果》下午到場了解，見到果汁店外張貼一張通告，上面寫有「四點前」，多名街坊前來光顧買果汁，更有人專程到場拍照留念。臨近關門前一小時，果汁店員工馬不停蹄將「賣剩蔗」榨汁，之後免費派給在場的街坊及記者，老闆娘張太亦在拜神後切燒豬，將燒肉送給在場所有人，以答謝大家在最後一天到場支持。

「活在觀塘」團體負責人馮炳德亦到場了解，他指自己從小到大在觀塘長大，見到觀塘不停改變，感到唏噓及無奈，認為市建局未能保存社區生計和特色，有關賠償亦未能令小商戶繼續營運捱下去，「市建局根本做唔到原區安置及保育，淨係識起豪宅商場精品酒店，賺到盡」，明天起裕民坊將會被圍板，成為歷史。

踏入下午5時，員工不停在店內執拾，其間市建局的人員一直在旁觀察，張太指店內部份工具充滿回憶，之後將會帶走作收藏留念，例如榨蔗汁機、雞蛋仔機，以及使用近半世紀、每日使用切水果的菜刀，「我先生開果汁店已經開始用，真係有晒感情」，至於其他大型電器則留待市建局人員搬走。

對於果汁店最終迎來結業，張太雙眼通紅大嘆不捨，其間更一度感觸落淚，她透露市建局曾叫她搬到裕民坊繼續經營，無奈租金太貴，加上年紀漸老，只好將果汁店結業，而果汁店結業前僅餘2名員工，現時會盡力協助他們尋找工作，「心情唔好，真係好唔捨得，佢（丈夫）叫我守住呢度但都守唔到，但都無辦法，時代都係咁變遷」。被問及是否滿意政府的賠償，張太不願多談，只指「我不嬲都唔想講錢，一開始我都唔係在乎嗰舊錢，我只係想繼續做，保留呢個地方」。

職員在傍晚前拉閘，並將鎖匙交予市建局的人員後離開，未幾當局便在閘上貼出「政府物業」的告示，警告他人不得闖入。

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