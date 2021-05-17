壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法未審先囚，上周五（14日）再遭保安局凍結持有的壹傳媒股份及三間公司財產。壹傳媒行政總裁張劍虹隨即發聲明，集團及《蘋果日報》的運作絕不受影響。壹傳媒（282）今早宣佈停牌，《蘋果日報》如常出版，有報販指近日《蘋果》銷情不俗，甚至有客一口氣買下十多份《蘋果》，以示支持。

其中在佐敦道及彌敦道交界一個報檔，女報販指《蘋果》一早已賣完，她說「一早有人嚟買咗10幾份，10多分鐘已經賣晒，平時多數都係一份一份咁賣出。」

而在佐敦寶靈街近港鐵站出口一個報檔，女報販被問到若少了《蘋果》感可惜嗎？她說「都會（可惜）， 始終少咗一份。」她又指《蘋果》最近銷情都比較好。

壹傳媒（282）宣佈停牌，以待發出關於保安局公佈有關凍結公司控股股東黎智英先生持有的資產，和本公司股權的聲明，而該聲明屬公司內幕消息的公告。

壹傳媒行政總裁張劍虹早前表示，集團知悉黎智英先生持有的壹傳媒股份，及黎智英名下3間私人公司的銀行戶口被凍結，事件與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及《蘋果日報》的運作及資金財務，絕不受影響。

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