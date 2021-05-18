保安局於上周宣佈，凍結壹傳媒集團創辦人黎智英資產。《蘋果日報》在無休止的打壓下，堅守初心繼續求真。有市民坦言自回歸以後「都係唔容易，都係難行嘅路」，但相信總有人堅持，「同路人」並不孤單，《蘋果日報》都唔係孤單」。

今日中午記者在灣仔「真黃報攤」遇上「阿草爸」。因為飼養的狗狗叫「阿草」而自稱「阿草爸」的灣仔街坊，以往曾多次自製畫作貼在報攤，他坦言「我支持返自己香港人，因為我自己係土生土長香港人，我本身好鍾意香港；但係呢個地方好似畀啲唔係好恰當嘅人，破壞得好交關囉！應該有、應該留嘅嘢，好似都冇留得到。」他認為當權者用盡方法打壓異己，「所謂執法、法治，係無依據、無理據，無公義可言」。

「我支持蘋果，係因為佢仲肯去講事實、講真相。呢個係要勇氣，亦都要代價嘅，係唔容易。咁香港人咁多年，回歸以後行到嚟呢度，都係唔容易㗎啦、都係難行㗎啦啲路；但係總有人係仲堅持緊，我相信。我唔係孤單嘅，蘋果日報都唔係孤單。」他寄語勞苦大眾一齊捱、一齊撐。

對於《蘋果日報》有被取締的可能，「阿草爸」感到無奈與可惜，他指當局「用盡晒所有能力、資源、權力去將香港取締，佢係取締香港，唔係取締《蘋果》蘋果呀！唔畀你紀念、唔畀你有歷史、唔畀你有故事，要所有嘢都攞晒你。語言、教育，各方面，佢都係咁樣去璀毀呢個地方。」

「阿草爸」續說，升斗市民能力有限，只能透過文字圖畫宣洩。今日他帶來3個造字，都是以鹿和馬字併合而成，「到底個政府用邊一種指鹿為馬嘅方式呢？總之係製造出一種冇人知嘅概念，同個政權方向唔到，就自不然會被打壓、制裁、剝削，咩都會齊。」

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