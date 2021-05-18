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警隊國安處爆出去年7月成立以來最大醜聞，警務處高級助理處長兼國安處長蔡展鵬疑光顧無牌按摩院遇查牌，正休假接受調查。警務處長鄧炳強早前會見傳媒，指這宗「警務人員不當行為的指控」已交有組織罪案及三合會調查科（O記）調查，至今未收到蔡辭職消息。至今日，警方指經調查後，暫時未有發現蔡展鵬涉及不道德或違規行為，已交由律政司作進一步指示。

O記總警司黃維今日傍晚於警總外會見記者，他指案件涉及3月下旬一宗巡查行動，警方於灣仔區一間無牌按摩店內，發現有人涉嫌經營色情場所，之後拘捕6名持身份證的女子，其間在場內發現蔡展鵬。經初步調查，暫時未有發現蔡展鵬涉及不道德或違規行為，已交由律政司作進一步指示。

被問及案件發生於3月下旬，為何至5月才交代事件，是否涉及包庇警務人員，黃維指未作出詳細調查之前，警方不適宜披露案件，因有可能影響調查進度。另外他又表示，蔡展鵬在場所內雖被發現，但警方未有作出任何拘捕，「因為喺香港法例上，光顧無牌按摩場所係沒有違反香港法例」。在場記者追問蔡展鵬當時於場所內正進行甚麼活動，光顧多少次按摩店，黃維沒有正面回應，不斷表示「呢個係調查細節」，又重申「純粹係喺無牌按摩場所接受服務，係無觸犯任何法例」。

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