屯門發生刑事毁壞案。兩名本地男子懷疑報復食環署執法，闖入井財街政府停車場並敲碎食環署車輛和停車場保安室的玻璃，兩名男子以涉嫌刑事毁壞被捕。

警方於5月14日接獲報案，指晚上10時，有兩名頭戴鴨舌帽的男子闖入屯門政府服務大樓地下停車場，手持磚頭並對三輛停泊的食環署車輛和兩架私家車大肆破壞，其後保安員嘗試阻止人不果，保安室玻璃更被二人敲碎，然後逃離現場。

警方翻查閉路電視後，於昨天和今天在屯門區拘捕兩名分別為27歲姓羅及28歲姓周的本地男子，二人報稱是朋友，任職小販及地盤工人，二人均有黑幫背景，相信是有預謀犯案，現在正被扣留調查當中，不排除有更多人被捕。

據了解，其中報稱小販的男子在屯門區經營無牌生果小販檔，警方指不排除犯安動機為報復食環署近日區內執法行動。

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