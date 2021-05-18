警方昨日搗破全港最大賣淫資訊網站go141.com，拘捕12名本地男子，涉嫌依賴妓女收入維生、洗黑錢。據了解，被捕人士包括正在服刑的前sex141.com色情網站主腦陳豹智，該主腦涉嫌透過前來探監的集團成員給予指示，操控go141.com賣淫網站。

警方去年起針對此本地最大的賣淫資訊網站go141.com，展開代號「湖影」打擊行動，鎖定一個有黑幫背景的色情犯罪集團。警方昨日拘捕介乎25歲至59歲的12名本地男子，一共搜查18個地方，包括集團成員住所、公司及兩個懷疑網站支援中心。

行動中，在部份集團成員公屋單位內搜獲夾萬，檢取超過100萬元現金、一批電腦、電話、儲值電話卡、色情網站宣傳卡片等。另於一間懷疑與該色情集團合作的科技公司辦公室內，搜獲編寫召妓手機應用程式的草稿，並凍結約250萬元資產。

警方有組織罪案及三合會調查科警司伍仲偉表示，賣淫資訊網站提供一個網上平台，展示性工作者的照片、地址、電話、客戶評語等，更推出召妓手機程式來吸引顧客。消息指，相信該網站前身為sex141.com，操控該網站的集團已於2013年被警方搗破，集團主腦及骨幹成員因「依靠他人賣淫維生」及以傀儡戶口清洗黑錢被定罪入獄，如今網站死灰復燃，變身go141.com繼續經營，調查後發現此網站由已鋃鐺入獄的55歲陳豹智所操控，他透過前來探監的集團成員給予指示營運網站。

伍指，集團與一些科技公司合作，替網站編寫召妓手機程式，同時停用傀儡戶口，轉為派出「收費員」，以現金交收廣告費，令警方難以追查。在該網站刊登妓女廣告最低收費為700港元7天，賣淫集團繳費後收到密碼，可登入集團研發的手機應用程式，自行上載色情廣告。「收費員」會將現金交給骨幹成員，再將款項交到集團高層成員營運的正當業務公司存放，以逃避警方追查。

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