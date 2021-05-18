31歲菲律賓女傭，上周三（12日）下午在荔枝角公園體育館接種第二針復必泰後不適，抽搐後昏迷，一度情況危殆。女傭留醫一周，今日傳來好消息，病情由危殆轉為嚴重，毋須儀器協助可自行呼吸，並與家人視像通話。

女傭Gemalyn L. Gabon目前仍然留醫瑪嘉烈醫院，醫院管理局稱，女傭情況已由入院時的危殆轉為嚴重。

根據本港一份菲律賓報紙的報道，菲律賓海外勞工福利處福利官Virsie Tamayao一直與女傭的表兄弟聯絡以了解其情況，得悉她現時病情由危殆轉為嚴重，意味着她不再需要緊急醫療服務，但仍受到密切關注。

該名表兄弟稱，他於周六（15日）探過病人，形容她「清醒、活着，並很強壯」，而且毋須儀器協助可自行呼吸，生命沒有威脅。

另外，女傭身在菲律賓的胞妹亦發短信說，家人透過視頻與女傭交談，更指「她打來電話時，我們都感到很驚訝，很高興她已經康復了。」

事主上周三在荔枝角接種第二劑復必泰後幾分鐘內暈倒，其後網上流出現場片段，更有人誤傳她入院後不久離世。其後醫管局發聲明說，事主送瑪嘉烈醫院後情況危殆；而當日也有另外兩人接種疫苗後出現相同症狀，經治理後當天已經出院。

福利官當晚曾與女傭的僱主一起探望事主，當時主診醫生為她做了電腦掃描，顯示腦部沒有受傷，但因為持續癲癇而讓她服用藥物深睡，醫生強調她並非不省人事，只是藥物影響。

報道又指，翻查事主病歷，她去年曾因高血壓在伊利沙伯醫院接受過治療，另外年青時曾兩次抽搐。不過醫生認為，疫苗接種與抽搐和昏迷沒有關連。

事主是一位單親媽媽，有兩個孩子，出生於菲律賓其中一個島明多洛（Mindoro），並曾在迪拜工作，似乎未曾出現過任何醫療問題。2020年1月到達香港，一年後轉換新僱主。僱主形容她活躍及努力，僱主亦表示她似乎根本沒有病歷。

不過，僱主曾告訴醫生，事主注射第一劑疫苗後，曾嘔吐並持續大約兩小時的頭痛，但當時沒有看醫生。

政府一度計劃強制外傭注射疫苗，惟其後擱置。衞生署周三（12日）公佈一名打針後死亡的44歲中年菲律賓女傭，她上月21日注射復必泰疫苗，至本周日（18日）母親節當日，於西貢逸瓏園僱主家中暴斃離世，成為本港首名打針後死亡的外傭。

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