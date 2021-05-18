旺角荔枝角道93號友豐大廈香港健康協會，今個月內第3次被爆竊。今晨8時23分，職員返回發現，再次新安裝的門鎖又被撬爛，協會內的中醫診所有搜掠痕迹，存放的200元輔幣也被掏空，於是報警。現場閉路電視拍攝到，一男一女賊於凌晨4時左右進入犯案。

今次已經是本月內第3次遭爆竊，本月5日和10日，分別被爆竊掠去6萬及1萬元。單位的閉路電視，之前未有啟動錄影功能，但自接連發生爆竊案後已做改善，門外更貼有兩張告示：「敬告諸位大佬：本店日前得諸位「大佬」屢次光臨，小店現已沒有現金放置在室內了。」與及「已裝設24小時閉路錄影監察系統」，不料賊人連「神沙」也不放過。

大廈樓高13層，有寫字樓、補習社和活動室等等。大廈有保安員當值，但大堂沒有閉路電視；近日旁邊另一幢大廈搭有棚架，警方懷疑賊人由棚架爬入作案。

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