警務處國安處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩院，警方經調查後，稱暫未發現蔡涉及不道德或違規行為，又強調光顧無牌按摩場所在本港法律上沒有違法。同時間，網上有人流傳，聲稱蔡當日光顧的無牌按摩店是位於灣仔的「VIET SPA」，記者晚上到場了解，發現招牌已被卸下，而在色情網站「141」內的相關資料已被刪除。不過有網民指，「VIET SPA」近期改名換姓，記者據新店的電話號碼致電了解，對方指她們仍有營業，更表明「500蚊一個鐘，揼骨同用手」。

據悉「VIET SPA」位於灣仔，技師主要以越南女子為主，出入需講暗號，但《蘋果》今日上網搜尋有關資料，發現有關地址及電話等資料已被刪除，只餘客人對場內技師的「事後報告」、評分、收費及服務等，其中有人指按摩及手淫服務收費800元一小時。不過，有網民在今月中表示，「VIET SPA」已經改名換姓，大部份的技師亦已離職。

記者致電新店的手機號碼了解，接聽人為一名女子，操流利廣東話，她聲稱自己今日仍有開工，凌晨1時才會下班，又指地址為譚臣道勝意大樓一樓，「500蚊一個鐘，揼骨同用手，可以上到嚟先揀（技師），你差唔多嚟到再打畀我」，但問她姓甚名誰是則不願多談，「我唔喺公司，你到咗我再搵人開門畀你」。

現場所見，勝意大樓為唐樓，鄰近灣仔站，距離警總850米，一梯四伙，記者在一樓其中一個單位外，見到一個寫有「VIET SPA」的招牌被泡泡紙包裹住，單位外則掛上另一間SPA的招牌，角落位置設有閉路電視，大門又設有輕觸式密碼鎖。記者拍門查問，但沒有人應門，有附近髮型屋職員表示，涉事按摩店已開業1至2年，平日有不同客人出入，有西裝友亦有年輕人，但未知技師的身份，至上月他曾見警員到按摩店調查，並帶走數名女子，之後甚少再見有人出入單位。

警方昨日搗破全港最大賣淫資訊網站go141.com，拘捕12名本地男子，涉嫌依賴妓女收入維生、洗黑錢。據了解，被捕人士包括正在服刑的前sex141.com色情網站主腦陳豹智，該主腦涉嫌透過前來探監的集團成員給予指示，操控go141.com賣淫網站。

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