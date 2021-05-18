警方毒品調查科人員，早前接獲線報經調查後，昨日（17日）掩至上水坑頭村進行掃毒行動。探員在一村屋外發現一名形迹可疑男子離開，上前截查時在其背囊發現一磚疑為可卡因毒品，其後再將他押返村屋一空置單位，再搜出17磚疑為可卡因，撿獲的毒品市值共2780萬港元。警方以兩項販毒罪名將他拘捕，本周四（20日）於粉嶺裁判法院提堂。

被捕男子27歲，本地人，初步調查並無黑幫背景，報稱無業。警方發現被捕男子在本年4月租用該村屋單位，用作毒品儲存倉，警方相信已成功阻截一批毒品流入市場。警方提醒村屋業主，租賃前應向租戶查詢租務用途，若發現租客儲存不尋常的物品如傳出大量異味，存放物品與報稱租務用途不相同，業主應報警求助。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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