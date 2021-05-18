有詐騙集團以「揾快錢」或協助申請低息貸款計劃為由，誘使受害人售賣自己的銀行戶口收取騙款及洗黑錢。警方於旺角兩酒店內拘捕10名男女，分別涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，包括6名集團成員及4名「參與者」。

警方根據線報及經深入調查後，鎖定一個犯罪集團，在上周六（15日）及前日（17日）在旺角區的兩間酒店拘捕6男4女，年齡介乎18至61歲，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。

調查顯示，有犯罪集團以電話聯絡受害人，聲稱有「揾快錢」機會或可以協助申請低息貸款計劃，誘使受害人售賣自己的銀行戶口。集團成員其後指示受害人留在酒店房間，交出手提電話、身份證及銀行卡密碼，之後利用該批「傀儡戶口」收取騙款及洗黑錢。

行動中，警方撿獲14張銀行卡、11部手提電話及一部手提電腦。所有被捕男女正被扣留調查，案件交由旺角警區重案組人員繼續跟進，不排除更多人被捕。

警方表示，該14個銀行戶口由不同人持有，涉及的金額仍有待調查，而受害人的報酬由數千至數萬不等。

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