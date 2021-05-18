由於過去一年多疫情關係，卡拉ＯＫ、酒吧及夜場等娛樂場所暫時關閉，有黑幫份子覷準「商機」，在工廈租賃租金便宜的單位，經營酒吧等非法娛樂場所，並提供毒品，吸引年青人光顧，招攬他們加入黑社會。警方今年3月開始展開「凌厲」行動，突擊搜查屯門區內10個位於工業大廈內的非法處所，拘捕137人（年齡介乎15至73歲），他們分別涉嫌「販毒」、「藏毒」、「經營非法賭場」及「經營無牌酒吧」等罪名。行動中警方首次搗破黑幫租下工廈全層8000呎單位，以600萬元裝修成豪華大型夜總會，並發現有無牌酒吧負責人，以免費酒水及毒品，吸引未成年少女或女大學生駐場，以吸引男顧客光顧。

警方表示，經過部署及分析後，成功鎖定屯門區內十間工廈處所，包括提供毒品的大型夜總會，無牌水煙場，酒吧，的士高，派對房間，賭博場所，拘捕10名負責人，127名顧客。被搗破的處所大部份以不同面貌掩人耳目，有日間是時裝店，夜晚變身無牌酒吧，或大廈水牌、門口標示為「心靈治療公司」、「紅酒貿易公司」或「私人會所」，其實是非法夜場，「掛羊頭賣狗肉」，只招呼熟客，講出暗號才會開門進入。

警方又發現，不法份子為防止噪音投訴，會在室內安裝專業隔音棉，又有多重木門、鐵門、捲閘等，並假裝在門外上鎖，安裝特製鎖頭在門外，表面看以為單位上鎖，裏面無人，其實鎖頭根本無連鐵閘，減低被搜查的機會，又會將大量連接手機的cctv鏡頭，安裝在街頭隱閉位置，倘若發現警察有行動，便會立即上鎖，又設有「睇水仔」位置，派員到夜場街頭位置監視，一旦發現疑有警察徘徊，即通風報訊場所負責人撤離。

警方指是次行動，首次發現黑幫份子在屯門一工廈，租用全層8000呎單位，以600萬元裝修成豪華大型夜總會，內有大型接待處，員工休息室，9個獨立區域（面積約500至2000呎），有接待處，有簽到處，令顧客賓至如歸。警方指規模之大是近年罕見，調查後獲悉今年4月始正式營業，據了解，夜總會由新義安「肥傑」揸fit。行動中拘捕部份黑幫骨幹成員，警方相信他們是顧客。

此外，警方亦發現有無牌酒吧負責人，以免費酒水及毒品，吸引未成年少女或女大學生駐場，目的是吸引男顧客光顧。行動中拘捕19名18歲以下青少年，包括7男12女，當中有15歲少女，而21歲以下則有34人（包括18男16女），警方稱已轉介予青少年服務團體跟進及作出支援。

警方稱屯門區有80個工廈，工廈租金較低，又高隱密程度，自然吸引罪犯經營非法場所，「大型夜總會喺香港少有，喺旺區租咁大面積做夜總會有困難，依家8000呎，可能10萬元已租到，吸引黑幫經營夜場。」警方調查發現，涉案的未成年少女未有涉及提供性服務，主要是陪飲、陪唱及陪食，「但當呢啲少女底線越來越低，唔排除有更嚴重罪行。」警方將轉介她們到相關的青少年保護團體跟進。

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