灣仔道戰前當舖唐樓振安大押，早上9時28分，當舖外牆一塊1米乘0.5米的石屎，突然墮地，途人發現報警求助，警員到場圍封該範圍，幸事件沒有人受傷。

振安大押位於灣仔道91號，採用了搶眼的鮮綠色玻璃窗。其實四層樓高的振安大押是名不經傳的歷史建築，是戰前唐樓，由於在戰後經過不少外牆裝修，完全沒有留下任何反映戰前唐樓特徵。外貌已經面目全非，但走遠一點看，還看見原有的金字頂。

地下的雲石外牆是八十年代改建，上層的騎樓牆身則是五六十年代最流行的紙皮石磚。從振安大押向海邊方向走，經過譚臣道後，在菲林明道回望振安大押，可以看見俗稱為「金字頂」的斜屋頂。金字頂是指三十年代以前所建唐樓的斜屋頂，因為使用木材及瓦片蓋屋，形成斜頂，三十年代起，利用現代混凝土技術，屋頂可以是平頂。

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