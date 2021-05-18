警務處高級助理處長兼國安處長蔡展鵬疑光顧無牌按摩院遇查牌，正休假接受調查，O記今日交代調查進度，稱暫時未有發現蔡展鵬涉及不道德或違規行為，又指「純粹係喺無牌按摩場所接受服務，係無觸犯任何法例」。大律師陸偉雄解釋，根據《按摩院條例》，只有由按摩員為異性顧客全身按摩的按摩院才須領牌 ，按摩院如僅提供面、頭、頸、肩、手、手臂或足部按摩，或由同性別按摩員為顧客全身按摩，可豁免領牌。

陸偉雄指，根據香港法例，任何人光顧無牌按摩院或色情場所皆不屬違法，除非顧客同時經營色情場所，或協助管理色情場所。而色情場所中，妓女或服務提供者若是本地居民，只要沒有於街上招攬客戶，亦不構成違法行為。

雖然光顧無牌按摩院或色情場所並不違法，陸偉雄強調，作為執法者若明知有關處所屬無牌經營卻無採取行為，可能干犯「公職人員行為失當」。陸偉雄指，是否入罪視乎有關人員光顧次數，以為接受的服務內容等，若有關人士曾不只一次光顧，則難以「唔知道無牌」為由推搪，「牌照係要掛喺當眼處，作為有經驗警務人員，如果去過幾次，無理由唔知有冇牌！」

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