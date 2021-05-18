近日有跨境人蛇集團及本地賣淫集團為避過檢疫隔離，安排內地性工作者偷渡來港，本年初，警方聯同入境處及內地執法部門鎖定了一個粵港大型偷運人蛇集團，以及3個有連繫的本地賣淫集團，至本月中展開行動拘捕43人。

警方指人蛇集團運作半年，先透過中間人在廣東省沿岸城市，包括東莞、珠海、江門等招募性工作者，再透過人蛇集團安排快艇以水路偷渡入境香港，並於東涌及屯門一帶上岸，大約每月安排90名人蛇來港，其後收取人民幣1萬至1.5萬元作偷渡費，登岸後，集團成員會安排車輛接送人蛇往全港各區，再交給本地的賣淫集團。

賣淫集團其後會為人蛇提供住宿及照顧起居飲食，匿藏她們於各區的酒店房間或私人住宅單位，又會代購日用品，以減少外出被警方截查的機會。另外與科技公司研發賣淫apps，或會透過通訊軟件，如telegram、wechat、WhatsApp等發佈賣淫廣告訊息招攬客人，人蛇逗留3至6個月後，集團便會安排她們以偷渡方式返回內地。警方估計人蛇集團半年來賺取至少800萬元，而3個本地賣淫集團每個月收益約150萬元。

至本月9日，警方聯同入境處於凌晨在東涌深水角一帶發現快艇靠近岸邊，之後展開拘捕行動，其間入境處截停5輛私家車，在其中3輛發現非法入境者。行動中，警方以涉嫌安排未授權進境者前來香港拘捕6男5女，當中包括6名人蛇集團主腦、把風者和接載司機。警方同時突擊搜查新界數個單位，拘捕其餘2名集團主腦及1名女內地人蛇。同日晚上，內地執法單位則拘捕3名涉嫌組織偷渡的人士，並截獲9名從香港偷渡回内地的人蛇，包括8女1男。

入境處於行動中拘捕11名內地人蛇，包括6男5女，年齡介乎27歲至44歲，被捕人士暫控「在未得入境事務主任或入境事務助理員准許下入境香港」，入境處正等候律政司意見。被捕人士現正還押懲教署接受隔離檢疫，案件押後至5月26日於沙田裁判法院提訊。

另外，警方亦於本月12日進行放蛇行動，搗破4個賣淫場所，包括3個為住宅單位。行動中，警方以「經營賣淫場所」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「協助未獲授權進境者留下」，拘捕了4名賣淫集團主腦及成員，及7名從事賣淫的非法入境者。警方亦檢取大量與性工作有關的物品，包括潤滑劑、漱口水、避孕套等，同時撿獲超過19萬元現金，並凍結了集團超過港幣400萬元的犯罪得益。

非法入境數字上升 警方再拘63人

警方指偷渡客有上升趨勢，本年第一季共566名經水路偷渡客，而去年共1549人，比去年第一季多出207%。本年第一季的偷渡客，包括366名內地人，55名非華裔，147越南人。

另外，為進一步打擊本港的賣淫活動，警方於上周四至周日（5月13日至16日）展開突擊掃黃行動，拘捕了63人，包括4男59女，年齡介乎19至61歲，當中35名為本地人士，另有6名持雙程證以及22名非法入境的性工作者。

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