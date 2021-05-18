「港版國安法」立法近一年，新聞自由正逐步被蠶食。去年８月，警方動員200人闖入《蘋果》大樓作大規模搜查，並拘捕多名壹傳媒高層；到近日更傳出政府或會取締《蘋果日報》。時局動盪，初心不變，位於灣仔的「真黃報紙檔」繼續貼滿《蘋果》連儂牆和文宣。檔主貞姐指去年起《蘋果日報》的銷量比其他報章高，她誓言在這個艱難的時候大家要挺身而出，勇敢發聲，守護真相，「一定有希望，我哋一定會贏，只係時間問題」。

貞姐在灣仔開報攤10多年，她指去年壹傳媒創辦人黎智英被捕時，報檔一日賣了500多份《蘋果日報》，雖然銷量不如以往，現在仍維持每日70多份，銷量仍然是其攤檔的榜首，當中不乏跨區前來光顧的讀者。

貞姐笑說：「唔好減我紙呀，呢兩日得60幾份，我又唔夠，搞到我要去同行家拎，但行家都賣哂，剩係可以拎得幾份返嚟。」

《台蘋》停刊，連日來又傳出《蘋果日報》被取締的消息，不少市民擔心《蘋果日報》結業，惟貞姐滿有信心。她說：「有客問我『聽日會唔會無得睇？台灣都停咗啦』。我話唔會呀，係台灣啫，我哋香港仲有嘅！」

儘管現時打壓氣氛甚濃，貞姐初心堅定未變。她指反修例期間一直支持手足及《蘋果日報》，自去年7月起（即「港版國安法」生效起），眼見不少「藍絲」變成「黃絲」，她認為是時候表態，於是將報擋變成連儂牆，貼起文宣來，更引入一些政治刊物，以表達政權的不公：「香港始終係一個自由社會，可以發聲嘅，點解唔發聲呢？」

「港版國安法」生效後多方面被打壓，造成寒蟬效應，市民發聲有機會被視為煽動或分裂國家，貞姐不為所動，說：「咁見步行步囉，唔畀黐咪用白色memo紙遮住囉。」儘管香港現時充斥着白色恐怖，言論自由大幅收窄，但她繼續堅持發聲，聲言「不會放棄，《蘋果》加油」。

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