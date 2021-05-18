前年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪。惟陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌6人申請保釋候判，最終遭法官拒絕，需即時還柙，有不少旁聽師及送車師一早到達灣仔區域法院，支持及聲援涉案民主派人士。

傍晚時份審訊終結，灣仔區域法院外的港灣道企滿近30多名送車師，警方亦築起防線戒備。隨着涉案民主派人士囚車駛出，送車師們着起手機的閃光燈，並高呼「撐住呀」、「加油」等口號，場面感人。

居住中西區的銀髮族萍姐，今天獨自到場聲援還柙人士，「我驚咩啫，佢要拉就拉啦」。她向記者表示一早已到場排隊聽審，對於黎智英及其他還柙多時的民主派人士，萍姐說：「好堅呀，黎生係無畏無懼，作為佢嘅員工真係引以為榮，係好堅持嘅老闆。」等候多時，6名10.1反修例遊行案的民主派人士拒絕保釋，即時還柙，萍姐與其他送車師隨即大喊，以示支持，「我哋緊係唔好放棄啦，要並肩作戰，撐到最後一刻，無堅持點會有希望呀」。

Candy偕幼女清晨6時已到法院外排隊，儘管自己身心疲倦，仍特意前來支持陳皓桓、吳文遠及梁國雄等人；對於今天的裁決，Candy無奈道：「荒謬囉，其實無睇法㗎啦，過去嗰兩年香港其實已經係沒有最荒謬，只有最荒謬。」

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