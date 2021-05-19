每逢佛誕，一些宗教團體人士都會安排善信出海放生，北角碼頭是其中一個熱點。雖然受疫情威脅，今日放生的人仍然不少，一隻船大概坐滿50人。而放生的海洋生物，更是層出不窮，鱟、海星和貝殼類也有；更有人鬼鬼祟祟匿在碼頭底，「截糊」撈捕剛被放生的海產。

按習俗，不少善信會在佛誕放生，今早記者到北角碼頭視察，可見有不少團體包船出海，船隻只上層載客，目測幾乎坐滿約50人。據悉，他們是到鯉魚門對開的海面放生。不過放生的人都不願意接受訪問，有人甚至用雨傘阻擋電視台拍攝。

與此同時，也有市民在碼頭海鮮檔買海產放生，由職員代勞，放落特備的滑梯瀡到海中，或用魚網吊落海。記者眼見放生的海產種類各式各樣，除了常見的魚類外，還有鱟、海星和蜆。

不過，放生原意是積功德，但往往有人乘機撈捕剛放生的鮮魚。記者發現有兩名男子藏身於碼頭底部的木樁，位置正正是善信放生地方的正下方，當滑梯有魚滑下，或是魚網放下鮮魚，他們就用長柄魚網將魚撈過來，倒在自備的發泡膠箱內。短短一小時，已經載得滿滿，收穫相當豐富。

愛護動物協會：放生是非常不人道

愛護動物協會提醒市民稱，雖然不少人相信釋放被捕獲動物可以讓自身得到善報及好運。但「放生」這種自以為救贖動物的行為實際上是非常不人道而且會危害動物生命：

1. 不少被「放生」的動物並非香港原生物種，根本不能夠適應野外的生活

2. 「放生」一些競爭力較強的外來物種（例如巴西龜），會威脅本地原生動物的生存空間，並會將疾病傳染予本地動物

3. 這種非人道的行為亦會影響生態系統，有可能會導致某些物種絕種

4. 不少放生動物都是因應放生活動需求而在野外被捕捉，再被運到市場出售，所以亦促使更多非法野生動物貿易

每年佛誕前後，都是發現此等不人道「放生」行為的高峯期。愛協呼籲如市民有意積福，可透過其他途徑，例如支持不同的慈善機構、食素或以其他方式表達心意。

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