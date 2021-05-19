今日佛誕假期天晴酷熱，酷熱天氣警告現正生效。

天文台稱，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33°C左右。其中大埔大美督最熱達36.5°C，長洲及屯門35°C，深水埗34°C，九龍城，跑馬地、沙田及將軍澳亦有33°C。

不少市民走到泳灘消暑暢泳，單是淺水灣泳灘，已經有不少泳客；或是一家大細堆沙作樂，或是三點式女郎曬日光浴，令人賞心悅目。

本港地區下午及今晚天氣預測

大致天晴，但局部地區有驟雨。下午酷熱。吹和緩南風，離岸風勢間中清勁。

展望：未來數日天氣酷熱，部份時間有陽光。星期四及星期五有幾陣驟雨。

天文台預測，一股偏南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨。隨着高空反氣旋稍為增強， 周末期間該區驟雨減少，天氣酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下週影響南海中北部，並在下周後期為華南沿岸帶來不穩定天氣。下周三（5月26日）本港將出現月全食，同場加映「超級滿月」（即全年最大的滿月），料當日有幾陣驟雨，或有礙賞月。

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