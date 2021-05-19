移民潮下遺棄動物個案上升，加上放生活動，大埔碗窰路近日成為放生黑點，不同溪澗均出現大批「放生龜」，有動物團體發現在農曆新年和清明前後等節日，情況更加惡劣。最誇張更見過有近百隻放生龜擠在狹窄的小溪澗，龜殼寫滿紅字。有區議員指，當區居民亦關注烏龜安危，擔心牠們在野外難以覓食，適逢雨季會被沖走，放生慘變殺生。

香港棄龜關注組義工Jonathan及Cyrus擔心有宗教團體「應節」放生，在佛誕當日及前一日到碗窰路巡邏。碗窰路共有四個放生黑點，包括打鐵屻村口上下游、碗窰引水道和小溪澗，他們每當見到龜隻蹤影，隨即潛入水底，又或及撒魚網打撈，兩日最終救起六隻龜。牠們殼上隱約寫上紅字，相信全是放生龜，而且有「爛甲」跡象，不排除因溪澗水質欠佳，令龜隻皮膚和龜殼易受感染。

香港棄龜關注組義工Cecilia一直關注龜隻放生的情況， 她憶述，清明前的放生情況最誇張：「嗰次愛協救咗70幾隻，我哋救咗20幾隻。估計都係因為節日所以好多人放生。」溪澗闊10米，長20米，深度不足1米，100隻龜在該處應該擠至水洩不通，何況覓食。

放生品種主要為巴西龜，Cecilia指牠們繁殖能力高，每季可產10多隻龜蛋，若大規模在郊外放生，定必影響生態平衡。因巴西龜為外來物種，會將郊外的原生物種吃掉，放生龜亦有機會與原生龜「爭飯食」打鬥、傷口污染，死亡，污染溪澗。

過去半年團隊曾到碗窰路進行九次「救龜行動」。當中成功救出約百隻龜，但三份一亦因在郊外沒有食物、傷口感染等問題而死亡，有三份一正在接受治療，十多隻正在等人領養，她希望有更多人願意領養，令救回的龜隻有安身之處。

大埔區區議員毛家俊指，不少居民亦發現放生情況日漸猖獗：「班街坊都擔心啲龜冇嘢食。之前有人有見過龜屍體，令到水質變差。」他希望大家自律啦，「唔希望變成大規模殺生。」

棄龜關注組近月多次主行領養龜隻活動，現時仍未數十隻龜龜未被領養，下月關注組再舉辦領養活動，希望更多市民響應：

日期：6月26~27日

時間：12:00~19:00

地點：大埔寶鄉街67號寶仁樓2樓A室(毛家俊議員辦事處)

關注組的Facebook:

https://www.facebook.com/香港棄龜關注組-595394130655969/

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