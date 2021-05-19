47名涉及參與或組織民主派初選的人士被控「串謀顛覆國家政權」，目前被還柙候審。其中身處赤柱監獄的東區區議員趙家賢，周三（19日）獲民主黨李永達到獄中探望。李永達探監後提到，趙因食用糖尿餐單而消瘦不少，繼續有偏頭痛，「左眼睇嘢都唔太清楚，會容易有影，對睇書寫信都有影響，所以嚟緊都申請緊去睇眼科醫生」。

另外，前立法會議員尹兆堅，其小編周三在社交網站發表題為「香港人，別那麼容易被殲滅」帖文，提到尹十分關注10.1遊行案審訊，但在牢房中只能靠收音機和報紙接收外界資訊，訊息都有遲緩，令尹心急如焚，又十分擔心案中前輩身體捱不過。他直言，無止境的政治檢控可能令人喪志，但呼籲市民別讓恐懼吞噬靈魂，別讓恐懼吞噬自身：「大家謹記有很多人仍然堅持在狹縫間做認為對的事。致一直還在堅持的人。」

同樣身處獄中的前立法會議員林卓廷的fb小編，亦在周二（18）就10.1遊行案審訊，發表題為「敬一直還在堅持的前輩們」，指一眾民主派前輩本可安享晚年，但他們依然捨利取義，終相繼被判入獄仍不言悔，「以高尚嘅情操證明自己係終生不渝嘅民主戰士」。他呼籲市民：「喺反覆淪陷下畢生堅持下去，謹守崗位，就係我地背負共同歷史之時，對時代最積極嘅回應」。

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