繼去年7月屯門黃金泳灘有大量發臭豬手和雞翼沖上岸後，再有急凍安格斯肥牛搶灘。屯門區議員巫堃泰今日（18日）於facebook表示，黃金泳灘昨晨有10多袋美國安格斯牛的凍肉沖上岸，而防鯊網對出亦有數袋安格斯牛肉，不斷隨海水漂浮。事後巫堃泰通知相關部門處理，引述海事處表示會在短期內在海上儘快處理，又指牛肉已浸於室溫海水一段時間，估計滋生細菌，呼籲市民切勿帶回家食用。《蘋果》下午到黃金泳灘了解，但未有在岸邊發現牛肉，未知當局是否已經清走。

康文署回覆表示，黃金泳灘職員昨日（17日）早上發現有懷疑凍肉漂浮至泳灘範圍，已即時清理約重50公斤的懷疑凍肉，並即時通報相關政府部門清理泳灘範圍外在海面漂浮的懷疑凍肉。康文署今日（18日）在泳灘範圍內已沒有發現有漂浮的懷疑凍肉。

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