屯門黃金泳灘日前突有多袋急凍安格斯肥牛漂浮及衝上沙灘，「睇見就滯」，引發衞生問題。屯門區議員巫堃泰表示已通知相關部門處理，康文署亦指前日（17日）即時清理約重50公斤懷疑凍肉。今日（19日)為佛誕公眾假期，大批市民湧到黃金泳灘暢泳耍樂，人頭湧湧，未懼「肥牛」搶灘陰影。

港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，本周日（16日）已陸續發現有急凍安格斯肥牛在黃金泳灘漂浮，其後更衝上泳灘，「有時一、兩包，有時十多包，睇水流。」當牛肉衝上泳灘後，救生員協助清理，並放在膠袋內放於垃圾站內，讓工人清走。

他指今次並未發出難聞臭味，但上一次的豬手雞翼衝上岸則非常臭。「今次似溶咗雪未發脹，未有臭味，之前嘅豬手雞腳，係整到成個沙灘都好臭。」

屯門區議員巫堃泰昨日（18日）於facebook表示，黃金泳灘日前有10多袋美國安格斯牛的凍肉沖上岸，而防鯊網對出亦有數袋安格斯牛肉，不斷隨海水漂浮。事後巫堃泰通知相關部門處理，引述海事處表示會在短期內在海上盡快處理，又指牛肉已浸於室溫海水一段時間，估計滋生細菌，呼籲市民切勿帶回家食用。

康文署回覆表示，黃金泳灘職員於17日早上發現有懷疑凍肉漂浮至泳灘範圍，已即時清理約重50公斤的懷疑凍肉，並即時通報相關政府部門清理泳灘範圍外在海面漂浮的懷疑凍肉。康文署昨日（18日）在泳灘範圍內已沒有發現有漂浮的懷疑凍肉。

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