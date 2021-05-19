本港放生海產成風，不過放生之餘，亦有人覬覦放生海產甚至藉此謀利，有知情人士指，不少放生海產雖然成為釣友的目標，但最終可能轉售專營放生的海鮮檔，令海產無限輪迴放生。

有不願透露姓名的海鮮業界人士指出，每每在放生活動期間及以後一兩日，吸引不少人前往打撈魚穫，當中小部分是專營放生生意的海鮮檔，亦有不少釣友到場。他形容，如果是碼頭位置放生，釣友大多在橋式守候，待放生活動完結後，隨即出動魚網等進行打撈，「只要唔係喺放生活動進行緊，明目張膽咁撈，啲人好少出聲。」

除了碼頭，就算是海上放生，不少接載釣友出動的漁家亦會提供貼士，安排釣友在附近垂釣。至於這些放生海產的海產向去，該知情人士指，除小量自己食用外，大部分都會轉售予提供放生的海鮮檔，令海產不停「循環放生」。

養魚協進會會長黎來就表示，現時最常放生的海產是龍躉、石斑等魚類，部分雖屬養魚，但非常適合在香港水域生活，只要放在海中，問題不大，但在碼頭位置，由於水質差，放生後幾乎是「九死一生」。他不諱言，確有人會打撈放生海產再轉售海鮮檔，不過他認為只佔少數。「人哋放生都揀啲生猛紮紮跳，如果放生好多次，條魚就死咁，都唔會有人買！」

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