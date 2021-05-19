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掛假禁區紙入大嶼山禁區 16司機被捕

16分鐘前
警方展示行動中撿獲的不同偽造禁區紙。

大嶼山南部一帶道路被劃分為封閉道路，車輛需要向運輸署申請「大嶼山封閉道路通行許可證」（下稱禁區紙）才可行經。今日是佛誕公眾假期，警方派員在嶼南設置路障，截獲超過30輛非法進入禁區車輛，當中更有16名司機在車頭掛偽造禁區紙，被警方拘捕。

相關新聞：訛稱代辦大嶼山禁區紙 呃17人逾12萬元 5男女被捕再揭洗黑錢550萬元

警方早前接到市民投訴，指有車輛非法進入大嶼山禁區。至今日，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊，聯同大嶼山警區人員，派員於東涌道及嶼南路設置路障。其間，有13輛私家車、兩輛電單車及一輛輕型貨車被截停，並在車上共發現16張懷疑偽造的大嶼山禁區紙。

行動中，警方共拘捕16名司機，包括13男3女（28至64歲），其中一女為外籍司機，其餘均為本地人，他們涉嫌「行使虛假文書」被扣留調查。警方提到，其中一名司機被捕後供稱虛假禁區紙是經網上平台購買，以進入大嶼山消遣。案件由大嶼山警區刑事調查隊繼續跟進。

另外，警方亦在行動中發現另外18輛私家車沒有掛禁區紙下，進入大嶼山禁區行駛，相關司機已被票控罰款。

這是近期第二宗涉及大嶼山禁區紙的案件。4月下旬一個詐騙集團曝光，他們透過社交平台，訛稱代辦禁區紙，受害人轉款後便不知所終，更有受害人提供資料後遭勒索。警方調查後發現集團涉及至少17宗同類騙案，涉12.8萬元，於4月26及27日拘捕5名男女，其後再揭發該犯罪集團也涉及其他類型騙案，並透過不同傀儡戶口，洗黑錢高達550萬元。

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