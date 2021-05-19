警務處國安處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩院，涉事按摩店改名換姓繼續做生意。蘋果今早到該大廈了解，但按摩店未開門；左鄰右里、樓上樓下對它也不認識，似乎相當神秘。

警方昨日稱，經調查後暫未發現蔡展鵬涉及不道德或違規行為，蔡現時並沒有辭職。網上有人流傳，聲稱蔡當日光顧的無牌按摩店是位於灣仔的「VIET SPA」，不過如今招牌已被拆下，在色情網站「141」內的相關資料亦已被刪除。有網民指「VIET SPA」改名換姓繼續營業，更表明「500蚊一個鐘，揼骨同用手」。

「VIET SPA」位於譚臣道勝意大樓，大廈樓高13層，一梯兩伙，單位主要出租作商業用途為主，有髮型屋、同鄕會辦事處、畫室等等，住宅單位則間為劏房出租。「VIET SPA」位於一樓，單位內再分兩個處所，另一處所是店舖的倉。

至於「VIET SPA」已經換上另一招牌，本來的招牌被拆下包住放在地上，今日上午未見有人回來開工。據街坊稱，大廈以往也有人經營無牌按摩院，被警方搗破後已經沉寂。涉事單位多次轉換租客，據知業主是交二房東打理，準時交租。平日出入的按摩女郎衣着樸素，沒有塗脂抹粉；而且多數是黃昏時分才開始有顧客，登門按鐘進入。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568