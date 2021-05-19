一名19歲少女日前返回大圍寓所途中，被一名青年尾隨搭訕，聲稱可提供兼職，少女不虞有詐與青年交換電話，其後青年以2500元報酬誘使她作其「出租女友」，更大膽提出性虐待要求，少女大驚奔跑回家，與家人商量後報警求助，警方鎖定目標後，前日在大圍拘捕該名變態男，涉嫌「為不道德目的而唆使他人」及「作出有違公德的行為」而被扣查。

被捕本地男子22歲，報稱為髮型師，住屯門區。警方表示，本周日（16日）晚上約9時半，19歲少女在返回大圍美松苑寓所途中，被一名中國籍男子尾隨，對方向少女表示可提供兼職，成功獲取受害人信任，並互相交換電話。稍後男子向受害少女提出以2500元酬勞，誘使她作其「出租女友」，並提出做性虐待行為，包括鞭打行為，少女嚇得立即逃脫返家，報警求助。

警方透過該名男子提供的電話號碼，鎖定目標男子，並進行埋伏。前日（17日）晚上約8時半，在大圍積富街附近拘捕該名22歲本地男子。被捕男子與受害人並不認識，相信他是在街上隨機搵目標，警方調查期間，在被捕男子的手機內發現四段陌生女子被偷拍的不雅片段，相信有至少4名女受害人，在廁所如廁時被偷拍。

警方呼籲，如市民目擊以上事件或曾遭遇類似經歷，盡快與沙田警區刑事調查隊第五隊聯絡（電話3661 2550）以作出跟進調查。 警方強調，上述罪行十分嚴重，尤其是針對女性的罪行，警方會嚴厲打擊，市民切勿以身試法。

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