保安局於上周宣佈，凍結壹傳媒集團創辦人黎智英資產，隨之而來指《蘋果日報》將被取締消息甚囂塵上，《蘋果》連日來如常出版，繼續求真，讀者亦不離不棄繼續支持。有餐廳員工一口氣買下60份《蘋果》，讓食客任攞，「想多啲人了解《蘋果》係一份敢言、敢作、敢為嘅報紙！」

位於灣仔的「真黃報紙檔」貼滿《蘋果》連儂牆和文宣。檔主貞姐今日笑問「可否加多啲《蘋果》畀我？有人突然一口氣攞咗60份，我剩返20幾份唔夠賣。」原來同在灣仔區一間餐廳的老闆，指派員工到報檔買下60份《蘋果》。

餐廳員工趙先生推着購物車仔前來取報，「我同老闆都覺得成個大氣候唯一敢發聲嘅報紙老闆都搞成咁，未定罪坐監坐咗成年，我哋唯一做到係盡力撐，買實體報紙，唯有係咁樣做，延伸發聲的權利。」問到會否認為《蘋果》被政府取締的可能性，趙說「其實都有咁嘅想法，同埋覺得會咁做，所以更加要支持。」

若他日《蘋果》被取締，他會否轉看其他報紙？趙不諱言「如果唔睇其他報紙，到最後唔會再睇，因為全部都唔係事實嚟，睇嚟冇乜意思，單方面發聲冇乜意思，一定要雙方，好似拍掌要兩隻手先拍得響！」

他說將買來的報紙放到餐廳門口或店內，寫上「隨便攞、免費派發」字樣，「等多啲人了解《蘋果》係一份敢言、敢作、敢為嘅報紙，其實噚日已開始派，希望派報紙可維持一段日子。」

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