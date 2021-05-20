黃大仙沙田坳道對上茅笪村一間石屋，昨清晨發生二級火，經11小時搜證後在屋內找到一具焦屍，相信是獨居的85歲姓洪女戶主，警方調查後相信案件無可疑。警方及消防今日早上重返火場繼續調查，有附近村民得悉洪婆婆命喪火海，感到心酸，大讚婆婆好人，沒有與人結怨，懷疑是電線短路起火奪命。

今日早上警方及消防派員重返火場繼續調查，至下午1時許離開，未有再撿走其他證物。附近村民曾女士形容死者洪婆婆為人很好，「對人又好，我叫佢阿姨......好意外，個人咁好，冇仇人，我覺得是電路出問題」。曾女士稱，婆婆有兒女及孫，兒子不時會駕車接載她回家，平日婆婆通常拖着瘦小身軀，彎着腰撐傘出入，落山買餸。

事發昨清晨5時46分，行山人士發現石屋起火冒煙於是報警。消防將火警列作二級火，約50分鐘將火救熄。當時救援人員經搜索後，確定火警中無人受傷。消防初步調查認為火警有可疑，列縱火案交警方跟進。及後消防稱，政府化驗所人員昨午4時半到場協助搜證，其間找到一具焦屍。案件經警方初步調查，相信起火原因沒可疑，起火原因仍在調查中。

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