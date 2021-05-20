警務處國家安全處處長蔡展鵬光顧的無牌骨場，背後老闆身世曝光，他經營按摩院業務超過10年，在灣仔操控至少3間骨場，記者曾上門了解，發現全部沒人應門。

有傳是蔡展鵬光顧的無牌按摩院「Viet Spa」，其商業登記顯示，業務性質為「沐足、頭肩頸、纖體豐胸美容、子宮卵巢淋巴水療推拿」，2018年開業，老闆姓胡，法庭紀錄顯示與胡同名同姓的一名人士，曾於2011年及2016年兩次被控經營無牌按摩院。

胡在灣仔區操控至少3間骨場，除了譚臣道勝意大樓1A單位的「Viet Spa」外，還包括譚臣大廈的「越南下龍灣 Spa」，以及駱克道427號的「健美坊 Healthy Beauty Square」。

記者周四（20日）到3間骨場了解，「Viet Spa」的招牌繼續拆下包好放在地上，門外招牌寫有「Daisy Spa」，沒有人應門，電話無人接聽。「越南下龍灣 Spa」雖然沒人應門，卻有人接聽，一名鄉音濃重的女子聲稱：「冇做啦」，問到是否認識「胡老闆」，她說：「唔好意思，我唔知」，至於「健美坊」亦沒人應門。至於在「Viet Spa」骨場被捕的六名女性，現時是保釋離開還是落案控告，警方一直沒有回覆。

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