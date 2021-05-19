元朗發生黃店遭淋紅油事件，凌晨3時許，同樂街9號地下一間生果店，在昨天19日開業僅一天，大門鐵閘多處被淋上紅色漆油，門外的多個慶祝花籃亦被推倒或損毀，負責人在店舖fb上展示損毀圖片，並表示「點係呀.....咁大禮...，開張就比驚喜我....咁大賀禮呀」，但未有透露是否追究，警方表示暫有人報案。

被淋紅油的黃店是「巴打鮮菓」，店舖fb顯示除經營網店外，在九龍灣、葵涌及元朗均有實體店，主要以售賣生果為主，亦設有「巴打市集」希望可以協助小網店用優惠價錢去試下租地方，等唔同既同路人都認識到你哋唔同既產品。元朗店在4月開始試運營業，至昨日拜神切燒豬正式開張。有網在fb上回應「明天來幫襯，大家一起抹，無問題的」，「唔使講嘢，買爆巴打」，「佢哋似乎係想寫字，但係好似落筆嗰陣先發現唔知寫咩好咁」。

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