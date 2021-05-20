馬鞍山一名男色魔，涉嫌於上月尾和本月初，先後兩次在區內燈光昏暗的行人隧道內，向年輕女子摸臀襲胸。警方調查後鎖定身份，至昨日（19日）凌晨派員於恆安邨埋伏，成功將之拘捕。

沙田警區刑事調查隊第五隊案件主管林雅思督察表示，上月24日和本月8日，馬鞍山兩名21歲及16歲少女分別報案，指自己分別於耀安邨及恆安邨的行人隧道內，被一名中國籍男子摸臀部和胸部，受害人大驚立即逃返家中，並報警求助。

警方接報後翻查閉路電視，鎖定一名疑犯，至昨日凌晨派員於恆安邨附近埋伏，最後以「猥褻侵犯」罪拘捕一名36歲男子。他報稱是司機，居住於沙田區，與受害人並不認識。警方相信，犯人是隨機尋找目標犯案，而兩宗案件所發生的行人隧道，燈光都較為昏暗。

另外，警方搜屋期間撿獲一批證物，包括電腦，仍在調查電腦內是否有與案相關的相片和片段。涉案男子被扣留調查，警方呼籲如市民曾遇到類似事件或有相關資料提供，可致電3661 2550與沙田警區刑事調查隊第五隊聯絡。

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