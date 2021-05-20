警方較早前搗破全港最大賣淫資訊網站「go141」，拘捕12名男子，案件揭發在囚的集團主腦陳豹智，疑趁探監落指示，聘IT寫程式；懲教署就事件回覆稱「會配合其他執法部門的調查工作」。囚權組織石牆花創辦人邵家臻認為，現時懲教署對在囚人士及探監者的監管尚算足夠，不宜過份監視。

「go141」的前身「sex141」於2013年被警方搗破，涉案13人其後被裁定串謀放高利貸、串謀依靠他人賣淫的收入維生、串謀洗黑錢等26項罪行罪成，其中主腦陳豹智被判入獄48個月。不過，警方稱陳疑給指示予到來探監的集團成員營運新網站，集團又聘用科技公司替網站編寫手機程式。

就在囚人士向探監者發指示的漏洞，本報向懲教署查詢，昨日獲回覆稱：「署方會全力配合其他執法部門的調查工作，相關在囚人士現正被隔離調查。」

囚權組織石牆花創辦人邵家臻指出，在囚人士與探監者見面的會面室，有CCTV 進行錄影及監聽，懲教署會定期抽查。雙方見面時，在囚人士不可以用紙筆；探監者亦只可使用署方提供的白紙和鉛筆，離開時會被檢視內容。邵認為此安排行之有效，只是「道高一呎魔高一丈」，他們有機會用暗語或符號表達；可是若安排人手在旁監聽，邵認為會變得過猶不及。

邵家臻續說，不會看輕在囚人士的智力，但同時亦不小看懲教署的保安組。據他了解保安組有線人，稱呼做「保馬」，就是向在囚人士「收風」掌握情報。

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）經近一年調查，較早前採取行動搜查全港18個地方，包括住宅、公司及支援網站的中心，拘捕12名男子（25至59歲），包括尚在獄中的前sex141集團主腦陳豹智。被捕人涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」、「洗黑錢」及「以過高利率放債」。

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