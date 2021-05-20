本港天氣持續炎熱，天文台連日來也發出酷熱天氣警告。有市民目擊，今早在南丫島對開海面出現疑似水龍捲，維時約6分鐘。

蘋民直擊：維持6分鐘左右

讀者張先生是長洲居民，今早8時半在東灣泳灘遠望出去，見到天空有一大團烏雲，「雲團向南丫島方向，打橫去數碼港，去到中途消失咗。佢（雲團）有條尾嗰度，一段時間落咗水，跟住有水花喺水面捲上去」他表示維持了約6分鐘。

天文台解構水龍捲成因

根據天文台網站介紹，水龍捲是一個快速旋轉、夾雜水滴的漏斗狀雲柱，由對流雲底部連接着水面。在香港出現的水龍捲於5月至10月期間的雨季最常見，但平均每1至2年才出現一次；相同的現象在陸地發生的就是「龍捲風」。旋轉雲柱若未到達水面或地面，就叫「漏斗雲」，它會因雲滴的存在而變得明顯。水龍捲風速一般較龍捲風為低；由於水龍捲有時能將水吸起，它也俗稱為「龍吸水」。

水龍捲分兩大類，第一類是較常見的水龍捲，它在相對良好天氣下發生。這類水龍捲生命周期和移動路徑較短，一般不會持續超過20分鐘；當它們登上陸地後便迅速消散，很少會深入內陸。

第二類水龍捲，通常和猛烈雷暴相關。它們會伴隨惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。

水龍捲報告日數

在香港，水龍捲大多於5至10月不穩定天氣時出現。由1959年至今，香港目睹的水龍捲個案共有40宗。其中在2018年共有4天接獲水龍捲報告，其中2次都在長洲附近水域發生。

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