旺角荔枝角道93號友豐大廈香港健康協會內的中醫診所，過去兩星期先後三度遇竊，總共損失逾7萬。警方經調查後鎖定身份，至今日將雌雄賊拘捕。

今日下午，便裝警員在深水埗一帶埋伏，其後將涉案男子截停拘捕。其後，警員押解疑犯，掩至其界限街興隆大廈的住所搜屋時，再於屋內發現涉案女子，同時將之拘捕。雌雄賊均年約40歲，關係背景、是否起回被盜財物等仍待了解。

兩周三遇竊 貼「冇錢」通告都冇用

本月5日和10日，涉事中醫診所先後兩度報案，指被賊人爆竊掠去6萬及1萬元財物。接連發生竊案後，診所曾張貼兩張告示，分別寫有「已裝設24小時閉路錄影監察系統」，以及「敬告諸位大佬：本店日前得諸位『大佬』屢次光臨，小店現已沒有現金放置在室內了。」

不料，賊人連「神沙」也不放過，至本月18日再度落手。職員當日早上返回時，發現新安裝門鎖又被撬爛，診所有搜掠痕迹，存放的200元輔幣也被掏空。現場閉路電視拍攝到，一男一女賊於凌晨4時左右進入犯案。

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