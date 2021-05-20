灣仔警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日下午約2時掃黃，於灣仔道一酒店房間內，拘捕一名35歲非法入境的內地女子，涉嫌於網上相約客人到酒店房間作賣淫活動。該名女子涉嫌違反逗留條件被捕，她現正被扣留調查。行動中，警方撿走避孕套及現金等證物。

警方稱，灣仔警區會繼續留意有關情況及進行情報搜集，打擊賣淫活動。

這是灣仔警區一星期內第二度打擊賣淫活動。上周六（15日）下午約1時，警方突擊搜查灣仔莊士敦道一單位，搗破一個無牌按摩院場所。行動中，一名35歲女子涉嫌「管理賣淫場所」被捕，另有兩名分別37及39歲的女子，則涉嫌「協助管理賣淫場所」被捕。

近日有跨境人蛇集團及本地賣淫集團為避過檢疫隔離，安排內地性工作者偷渡來港，本年初，警方聯同入境處及內地執法部門鎖定了一個粵港大型偷運人蛇集團，以及3個有連繫的本地賣淫集團，至本月中展開行動拘捕43人。

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