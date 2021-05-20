香港仔華貴邨華禮樓一個單位，前日（18日）凌晨發生火警全屋盡毀，一家11口包括7名由3個月大至8歲的幼童無家可歸。中年男戶主如今手停口停，相當徬徨。

火警現場是居者置其屋計劃的單位，戶主李先生於2019年以70萬元購入，一屋11口，包括菲律賓籍妻子（42歲）、7名兒女（3個月至8歲）、1名親戚和1名女傭。他憶述火警一刻時猶有餘悸，他說是客廳神枱燈電線短路起火，當時火勢甚猛，一家人驚醒後無法離開，只能逼在廚房等候救援。幸最後全部人由消防員救出，沒有受傷，他直言：「如果消防遲兩分鐘，全家人就拜拜」。

單位700餘呎，除了廚房外，大部份地方都焚毀或熏黑，而且仍然有積水，連日來他也忙於安頓子女和收拾，現時子女都在親戚家中暫住，但書簿校服全部付之一炬，連一日兩餐也相當困窘。他指早於2017年已經失業，一切開支都靠賒借度日，就連外傭的薪金也由表兄弟支付，負債300萬元；但因為有物業，而未能申領綜援。

李先生續指，火警前自己曾向朋友借2萬多元，並擺放在家中，但這筆錢在火警中亦化為灰燼，「未用就燒曬」，故現時手上沒有任何現款，加上未來裝修費，感到相當徬徨。

港島南區華貴選區區議員潘秉康在火警後亦關注戶主一家的狀況，他曾經探訪李先生的孩子，得知他們暫有容身之所，但未來日子，包括起居飲食和返學也要跟進處理。區議員辦事處會協會李氏收拾單位，包括清潔和裝修，希望能盡快再次入住。

「蘋果日報慈善基金」先遣關顧主任會安排派發兩萬元緊急援助金給受火災影響喪失家園的李家應急及關顧其家庭需要。

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