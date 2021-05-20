偷貓案沉寂一時，有網民在「天下貓貓一樣貓」群組周三（19日）晚上於發帖，指長沙灣保安道街市內，一隻由雜貨店店主飼養的貓隻「吉仔」，懷疑被人偷走。該網民引述店主，指帶走貓貓的男子估計30多歲，偷貓賊衣著為黑色帽、白色短袖T恤、黑色褲和波鞋。

發帖的網民，最初只是呼籲帶走貓貓的男子將牠歸還，然而至周四（20日）早上，偷貓賊仍不為所動，網民遂更新帖文，稱如果下午吉仔都未回到街市，就會報警求助。至下午2時許，45歲姓劉雜貨店女店主報案，指飼養的貓隻於懷疑被男子盜去。目前，警方經初步調查後，案件列作盜竊，交由深水埗警區動物罪案警察專隊跟進，暫未有人被捕。

偷貓案在過去時有發生。今年1月16日，深水埗汝州街16個月大貓店長「Lily」，在雜貨店外咪錶位被一名中年女子偷走，警方調查後同日晚上拘捕涉案49歲女子，但Lily當刻下落不明。所幸經搜索後，翌日下午在疑犯的親友家中尋回健康的「Lily」。涉案婦人獲釋後，曾三度返回店舖接觸貓主「認錯」，被警員發現，她被控一項盜竊及一項妨礙司法公正罪，案件仍在審訊中。

去年11月27日，深⽔埗建築材料店三個⽉⼤幼貓「可樂」失蹤，店主翻查鄰舖閉路電視發現，愛貓在店外被⼈抱走，遂報警求助，最終尋回愛貓。涉案操普通話中年男⼦被控偷竊，親自抗辯稱以為「可樂」沒有主人。他於今年4月8日被裁定罪成，裁判官劉淑嫻念及被告初犯，而案件只涉一隻貓，判處罰款2,000元。

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