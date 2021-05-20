疫情持續超過一年，旅遊氣泡又延期，港人外遊計劃未見曙光，「宅度假」（Staycation）租住本地酒店度假及開party繼續成為港人的娛樂。不過，繼去年最「經典」有缺德之人租用半島酒店慶祝生日，將酒店房間淪為垃圾崗之後，近日又流傳出，懷疑再有巿民在尖沙嘴馬哥孛羅香港酒店Staycation，在房間內開派對狂歡致房內凌亂不堪、地氈遍佈嘔吐物及酒樽等，除了有欠公德，有網民亦擔心嘔吐物會傳播病菌。

近日社交平台有流傳片段顯示，一間酒店房間凌亂不堪的景象，遍地衣物、毛巾及雜物、大堆酒樽、飲品、汽水罐，地氈有乾涸的嘔吐物、有寫上「摸耳仔」的便利貼、英文字母氫氣球、啤牌、絲帶，相信是有人開派對玩遊戲，狂歡過後沒有收拾殘局。片段所見，床單也被完全拉出，枕頭及被鋪全被丟在地上，洗手間情況亦不堪入目，座廁有紙巾及啡色物體，裝飾品亦翻倒洗手盤內。

據了解，客人本月中入住一晚，翌日退房，房間只供兩人入住，但懷疑有人偷偷接待朋友到場開派對。根據酒店訂房網站顯示，該酒店於周末假日一間雙人房房價約750元。有巿民看過片段後直斥「離譜」，同時擔心疫情下，嘔吐物會否有傳播病菌的風險。

《蘋果》正向馬哥孛羅香港酒店查詢，酒店表示就有關事件，酒店已嘗試與客人聯繫，相關客房亦會全面徹底清潔及消毒。酒店續稱，一向十分重視酒店賓客及員工的健康和安全。鑑於疫情，酒店團隊正積極採取一系列防疫措施並會繼續維持最高衞生標準，以保障客人及員工的安全。

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