黃店「巴打鮮菓」元朗分店新店開張翌日即被「踩場」，今日凌晨被可疑人士淋紅油，老闆梁先生下午現身店舖表現冷靜，更向惡勢力宣戰「你鍾意嘅可以每日嚟」；不少市民到場購物「懲罰」力撐。

梁老闆對事件感到無奈，他指店舖新開張，未及安裝閉路電視及其他保安系統，故未知歹徒數目及身分；同時也不作猜測：「佢要嚟我都冇得驚。」他坦言難以防避，亦不會因此派員24小時監察，即使有閉路電視，相信也難以追蹤，還打趣說：「唔通佢淋完會對鏡頭笑一笑咩？」反而豁達地說：「佢要嚟就嚟。」

梁續說，雖然店內沒有貼文宣，但店舖立場一向鮮明，即使再有同類事件只能「既來之則安之」。

現場所見，店外大閘及牆身有大量紅油迹，店旁花店一張桌子亦佈滿油漆。梁老闆對事件影響鄰居感到抱歉，現正研究修復方案。

「巴打鮮菓」於葵涌及九龍灣也有分店，店內亦貼有文宣，過去亦曾被騷擾，例如不時有食環署人員掃阻街，或有人到來無故以粗言穢語指罵職員。對於黃店屢被騷擾，梁老闆寄語同行不忘初衷，並謂同路人不需畏懼。他更大膽地向歹徒宣戰：「你鍾意嘅可以每日嚟」顯得相當豁達。

事發於今日凌晨時分，有人到來元樂同樂街的「巴打鮮菓」淋紅油，至凌晨3時被落貨的運輸工人發現報警，並通知梁老闆。而今日下午3時半有便衣警員到場拍照紀錄，並向梁老闆查問事件，但他本人沒有就此報警。

市民得悉被淋油 特來買水果「懲罰」

下午有不少客人前來光顧，元朗街坊李小姐指近年見不少黃店被騷擾，斥責背後指使的歹徒「好賤格」，明言「搞邊間我買邊間」，並買走一袋水蜜桃和藍莓。

她表示今早在社交網站得知消息，故來買生果，又大讚生果質素高。她認為香港理應是自由之地，店舖有選址及發言自由，顧客亦是「邊度有理就幫襯邊度」。她批評現時香港沒有言論自由，感到陌生，感嘆：「講多兩句都錯，已經唔係我出世嗰個香港。」李小姐已呼籲家人朋友到店支持。

另一位來自屯門的顧客陳小姐大罵「好痴線」，店舖開張即被滋擾，覺得可悲。她同樣在社交網站得悉消息，故與家人前來，並同樣會呼籲朋友到來光顧。

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