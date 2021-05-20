近日港人迷上姜濤、愛上MIRROR，「姜糖」們（姜濤粉絲專稱）更會為偶像設計手遊、註冊姜濤幣、豪買新西蘭地皮及電車車身廣告，掀起久違的追港星文化。然而追星文化在韓流下從未減退，港韓迷為與偶像一對一視像通話，不惜在內地網上平台大手掃入偶像26張新專輯，惟最終慘被走數，平台居然稱收貨人需持內地身份證，令粉絲氣炸：「成日話香港係中國一部份，咁做唔係歧視香港人嗎？」

「MAMAMOO華莎迷你專輯《María》線上簽名會、一對一（與偶像）視頻（視像）通話、50（個）名額！」內地最大追星電商平台之一的「一直娛」，過去與中日韓台等地經理人公司合作推銷明星周邊產品，當中以韓星的專輯、團購演唱會門票和商品最受港人歡迎。

惟全球疫情肆虐，南韓不少經理人公司為保旗下明星及歌手的海外支持率，與「一直娛」合作大搞各式線上活動，如視像通話、生日開屏應援等，其中韓國人氣女團MAMAMOO成員華莎早前「單飛」推出個人專輯，其經理人公司RBW與一直娛合作，每張碟售128元人民幣（下同），該專輯附送官方CD、2張官方書籤、一張小卡和一本寫真。不過粉絲在一直娛購買，可額外獲送一張華莎造型小卡（一套共4款），及以「數量有限或提前售完」形式送出的官方特典（即小相冊）一本。

5年前開始追韓星的26歲韓文繙譯員TT，去年初迷上女團MAMAMOO，成為鐵粉「Moo Moo」，曾在韓國語學堂留學2年學習韓文的她於2019年返港，其後欲再赴韓國貼身追星，包括去演唱會及握手會等，但遇上疫情未能成行。其後於去年7月，她見自己最喜歡的成員華莎推出新專輯，遂花近3,000元在「一直娛」大手購入26張碟，希望贏得與偶像一對一視像通話及線上簽名會，以及官方送出的小相冊，故一開售，TT就立即搶購。

最終TT幸運中獎，當日她更花了半天時間化妝、set頭，又預備腳架、手機拍攝與華莎的視像通話過程。二人3分鐘的對話，成了她最難忘的回憶，華莎更親筆在專輯上「To簽」（即寫有粉絲名字作上款）給她，「難忘到之後幾晚都瞓唔着，瞓着都會笑！」

沒想到，TT買的專輯全部石沉大海，就連她認識的「港Moo」和「台Moo」情況亦一樣，「有啲得10幾歲，有啲幫朋友買，貨不到，都唔好意思同朋友收錢，損失慘重，精神壓力好大。」

最令她氣憤的是，有內地粉絲竟手持大量特典相冊，更以每本20元在網上放售，還豪言「有庫存就是還有」。TT遂向客服查詢，對方竟稱是「隨機發貨」；追貨4個月，她終收到其中8張專輯（包括「To簽」），但一本特典也沒有，客服竟要求收貨人有內地身份證及地址。TT直言專輯為海外倉直郵，即海外粉絲也可購買，且須輸入身份證或護照號碼。她質疑當中有人扣起相冊給內地「Moo Moo」，故多次要求平台退回未收到的18張專輯合共2,300多元，卻不獲理會，折騰近一年，由於作為中介的平台為內地機構，粉絲在港報警也無用，求助無門，感到無奈。

她之後在網上發現「一直娛」問題多多，不少台灣和香港粉絲不時發生收貨無期事件，有粉絲購買4張韓星金知範的專輯，但最終「連影子都沒見」；有粉絲指等了兩個月的專輯，最終只收到海報。

據知「一直娛」於2017年上線，為以圍繞粉絲做社區型電商的App，其母公司北京愛豆文化傳媒有十年娛樂產業從業背景，透過該平台與明星工作室、官方粉絲團、粉絲運營機構等合作，提供明星資訊、電商、應援、線上線下活動等。據官方數據，該平台成立一年粉絲量已累計有20多萬。

對於香港粉絲被扣起專輯及相冊問題，記者電郵予一直娛及其母公司，惟至截稿前仍未獲回覆。而MAMAMOO的韓國經理人公司RBW同樣沒回應。

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