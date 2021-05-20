韓流明星近年大舉來襲，韓劇、K-pop、電影鋪天蓋地熱播，圈到全球不少粉絲，反觀香港娛樂事業停滯不前。記者在街頭訪問多名00後學生，發現他們對香港歌手認識不多，最多只識近期爆紅的男團MIRROR及姜濤，而上一代紅極一時的歌手如陳慧嫻、李克勤更是聞所未聞。他們直指，香港歌曲千篇一律，有實力的歌手如G.E.M則在內地發展，令香港人才凋零。

幸而近期歌手界爆出人氣王姜濤，挽回香港樂壇不少氣色，亦再次掀起追星熱，早前大批「姜糖」豪擲近百萬元，在中環、尖沙嘴及旺角等旺區買下大廈廣告位，還佔領姜B所住的銅鑼灣一帶，包下電車車身及電車站廣告位、百貨公司大型電視屏幕等為偶像賀壽。

28歲的Jasmine以往6年一直為韓星應援，至2年多前睇《全民造星》後迷上姜濤，很快成為「姜糖」，更將韓粉的應援手法引入香港。去年為應援姜B推出的新歌《蒙着嘴說愛你》，就聯同fans club的「姜糖」籌集六位數字「資金」，在銅鑼灣港鐵站內全部售票機背面大賣廣告，以有份課金在百貨公司大型電視屏幕為偶像賀壽，還有巴士及電車車身廣告、「姜B」在台灣拍劇的餐車應援，以及製作演唱會燈牌、小卡和小禮物等，各式其色。

「香港人梗係要支持返本地歌手，否則就冇人撐佢哋！」Jasmine坦言，欣賞姜濤及其男團的一份堅持，由最初在《全民造星》彈出後備受批評，到今日不斷進步，猶如跟他們一起成長，故以粉絲身份為他們應援，令更多人認識他們和給予支持，「希望人哋覺得香港樂壇男團都做得到嘅！」雖然外界經常拿他們來跟韓國男團比較，批評香港男團水準不高，但她認為他們為香港樂壇注入新血，帶給樂迷一種新鮮感。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568